Furto con spaccata all’auto di una miliare della Base: portata via la borsa e forse il pass di accesso all’area di sicurezza - PORDENONE - Ha lasciato l'automobile parcheggiata in via Ellero, una strada che si trova nella zona industriale di Aviano, con la borsetta all'interno. Una delle cose che da sempre le ...ilgazzettino

Padre Zanotelli: come è possibile la presenza di armi nucleari nel nostro territorio a fronte dell’art. 11 della Costituzione (Laura Tussi) - Alcuni mesi fa si è svolta ad Aviano – e in molti altri luoghi d’Italia – Steadfast Noon, una massiccia esercitazione nucleare NATO. In un momento in cui la tensione a livello globale sta raggiungendo ...farodiroma

Base di Aviano, alle due di notte partono gli inni nazionali e tutti si svegliano. Ma è un errore del nuovo impianto - PORDENONE - Prima le note - conosciute in tutto il mondo - dello “Star-Spangled Banner”, l’inno nazionale degli Stati Uniti d’America. Subito dopo quelle ...ilgazzettino