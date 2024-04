Bari | “Nunc” Teatro

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 7 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Teatri di: Una fiaba filosofica chiude domenica 7 aprile la Stagione Famiglie adel Kismet di. Domenica alle ore 18 in scena, produzioneMetastasio di Prato consigliata per un pubblico a partire da 5 anni. Lo spettacolo vincitore del Premio Scenario Infanzia 2022 è un nome e un manifesto per queste assurde creature incapaci di vivere al di là del proprio naso: “Forse, in questi tempi vivere il qui e ora non è sinonimo di felicità ma di egoismo, di mancanza di proiezione verso un futuro sostenibile – raccontano dalMetastasio di Prato – Forse vivere soltanto nell’istante significa non ragionare sulle conseguenze. Soprattutto, essere incastrati nel presente, senza riuscire a vedere oltre, ha un effetto: non imparare ...