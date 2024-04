Bareggio cambia volto Area dell’ex cartiera | via al piano di recupero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) La giunta guidata dal sindaco Linda Colombo ha adottato ilattuativo per la rigenerazione dell’, che occupa gran parte del centro del paese. "Un momento storico, che tutti coloro che hanno davvero a cuore il bene diattendevano da decenni", ha commentato lo stesso primo cittadino dopo il voto unanime della Giunta. "Quello che abbiamo compiuto è un passo decisivo per restituire finalmente quest’, diventata una bomba ecologica in centro paese, ai cittadini didopo almeno quarant’anni di parole e promesse mai mantenute", ha aggiunto il sindaco Linda Colombo. Da alcuni mesi grazie a risorse del Pnrr sono già iniziati i lavori nel comparto del bocciodromo e degli ex magazzini comunali, già bonificati e demoliti. Ora, ...