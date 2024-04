(Di domenica 7 aprile 2024) Tragedia sfiorata a Piacenza nel pomeriggio di sabato 6 aprile. Unadi nove- per cause ancora da accertare - è caduta daldiin una palazzina di via...

Nessuna speranza di ritrovare in vita la piccola Danka Ilic , scomparsa città una settimana fa vicino alla città di Bor, in Serbia: la bambina di quasi due anni è stata uccisa da due operai che hanno ... (news.robadadonne)

Una bambina è stata colpita da un treno mentre attraversava un passaggio a livello , indagini in corso per stabilire la responsabilità I passaggi a livello sono spesso causa di incidenti. Tra le ... (cityrumors)

Una Bambina di 9 anni è caduta da un balcone a Piacenza : la bimba, che era in casa con la nonna , è precipitata da un'altezza di oltre 4 metri (notizie.virgilio)

Sassari, tante iniziative nelle biblioteche comunali ad aprile per bimbi e ragazzi - Vari appuntamenti in programma per tutto il mese sia nelle sedi di Li Punti e Caniga che nella biblioteca centrale di piazza Tola ...lanuovasardegna

Bimba di 9 anni cade dal balcone e precipita sulla rampa del garage a Piacenza: in gravi condizioni - Secondo le prime notizie, al momento dei fatti, in casa vi era la nonna della minore che si è accorta della caduta dal balcone dopo le urla ed ha allertato ...fanpage

Bambina di 9 anni cade dal terrazzo di casa mentre gioca: grave dopo il volo di 4 metri. La nonna era nell'altra stanza - Tragedia sfiorata a Piacenza nel pomeriggio di sabato 6 aprile. Una Bambina di nove anni - per cause ancora da accertare - è caduta dal terrazzo di casa in una palazzina di ...leggo