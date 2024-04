Automobili | l’unica vera transizione italiana è quella dal diesel alla benzina – I dati

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 aprile 2024) La dipendenza degli italiani dall’automobile non è una novità. Con 684 vetture ogni 1000 abitanti, il nostro Paese è al primo posto nell’Unione europea per tasso di motorizzazione. Eppure, il comparto italiano dell’automotive non gode di un buono stato di salute, soprattutto se confrontato con le performance delle altre grandi economie europee. A confermarlo è un’indagine conoscitiva dell’Unrae, l’Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, che raduna le principali casestiche estere che operano in Italia. Lo studio è stato presentato pochi giorni fa in Senato, quando l’Unrae è stata chiamata a partecipare a un’audizione della Commissione Industria. I numeri portati in parlamento confermano la situazione per niente rosea dell’automotive italiano, che non solo è costretto a fare i conti con un calo delle auto prodotte dentro i confini nazionali ma si ...