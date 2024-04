Auto dei carabinieri coinvolta in un incidente a Campagna | provincia di Salerno | morti due giovani agenti

Incidente fatale nella notte tra tre Auto, una è una gazzella dei carabinieri. Morti due militari 20enni, altre quatto persone ferite - Terribile incidente stradale alle 23 di sabato lungo la strada statale 91 tra Eboli e Campagna. Coinvolte tre Auto fra cui una gazzella dei carabinieri: i Vigili del Fuoco di ...leggo

Due carabinieri morti e 4 feriti, terribile incidente a Campagna: scontro fra tre Auto - A perdere la vita il maresciallo Francesco Pastore e l’appuntato scelto Domenico Ferraro, rispettivamente di 25 e 27 anni ...napoli.repubblica

Parcheggi, stillicidio di posti persi. In centro si riaccende la protesta - Sono una decina finora i posti Auto pubblici soppressi fino al 2026 in piazza Aguselli e via Milani perché servono al cantiere, ad altri ancora in altri spazi attorno alla cinta muraria stando alle la ...ilrestodelcarlino