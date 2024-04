Autismo | bisogna parlarne di più per capire e aiutare le famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Melograni Gentile signora Paola, sono la mamma di un bambino con spettro autistico. Si chiama Nicola ed è il mio secondo figlio. Il primo,Andrea,almeno fino ad oggi,non ha problemi di questo genere. Quando Nicola era più piccolo abbiamo creduto,per molto tempo,fino a quando non ha compiuto 2 anni,che il suo ritardo nel parlare o nel non voler giocare con gli altri bambini fosse solo un problema di crescita. Capita, è successo anche con il primo, che i piccoli facciano a modo loro e non tutti abbiano gli stessi tempi di sviluppo. Invece no, solo ora ho capito che prima arriva la diagnosi e meglio è. Perché non lo pubblicizzate voi giornalisti e non dite chesubito, appena si nota un comporta strano, andare dal pediatra e poi semmai dallo specialista? Il medico che oggi segue mio figlio mi ha detto che si parla di circa 700mila ragazzi con lo spettro ...