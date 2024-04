Attacco significativo e inevitabile Iran-Israele | sull' orlo del baratro | che succede

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 aprile 2024) Sono passati esattamente sei mesi dal 7 ottobre 2023 quando un raid senza precedenti di Hamas nel sud diuccise 1.170 israeliani e stranieri, la maggior parte dei quali civili. Il conflitto generato è ancora senza soluzione, e si sviluppa tra tentativi di pace e una continua guerra di parole tra Tel Aviv è il movimento islamista. Oggiha ritirato le sue forze di terra dal sud della Striscia di Gaza, un ritiro parziale, accompagnato dalle dichiarazioni dell'esercito di Tel Aviv che hanno fatto sapere che una «forza significativa» continuerà comunque a operare altrove nel territorio palestinese assediato, in grado di «condurre precise operazioni basate'intelligence». Il primo ministro Benjamin Netanyahu, sotto intenso pressing americano per porre fine alla strage di civili in una Striscia di Gaza ormai devastata, è ...