ATP Montecarlo | sprazzi di vero Musetti! Superato Fritz con un periodico 6-4

(Di domenica 7 aprile 2024) Lorenzoschianta in un’ora e 25 minuti, con un duplice 6-4, il numero 13 del tabellone del torneo di singolare dell’ATP Masters 1000 di, lo statunitense Taylor, ed approda al secondo turno, dove affronterà un transalpino, il vincitore del derby tra Arthur Fils ed Adrian Mannarino, in programma domani.intanto tornerà in campo tra meno di 24 ore nel torneo di doppio, in coppia con il cileno Nicolas Jarry, contro gli argentini Maximo Gonzalez ed Andres Molteni. Nel primo set, dopo un avvio con i servizi a dominare la scena, il primo momento di difficoltà in battuta è proprio dell’italiano, che nel sesto gioco si ritrova sotto 0-40 ed alla seconda occasione capitola. Dal 2-4, però,si trasforma, trova l’immediato controbreak ai vantaggi e poi opera l’aggancio sul ...