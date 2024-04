Atp Montecarlo | Sinner si nasconde | “Spero di giocare più di un match”

(Adnkronos) – “L’obiettivo è arrivare pronto sulla terra del Roland Garros e poi per le Olimpiadi. I Giochi sono nella mia top list. Si giocano ogni quattro anni, ho saltato i precedenti e adesso ... (italiasera)

Montecarlo , 7 aprile 2024 – Attende di scendere in campo al Torneo Atp di Montecarlo Jannik Sinner . L’Azzurro, reduce dal trionfo nel Masters 1000 di Miami (leggi qui), si prepara ad affrontare una ... (ilfaroonline)

"Per me Montecarlo è una specie di allenamento agonistico" "L'obiettivo è arrivare pronto sulla terra del Roland Garros e poi per le Olimpiadi. I Giochi sono nella mia top list. Si giocano ogni ... (sbircialanotizia)