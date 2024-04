Atp Montecarlo | Nardi entra in tabellone principale

(Di domenica 7 aprile 2024) (Adnkronos) – Lucaneldell'Atp Masters 1000 di. Nel secondo turno delle qualificazioni, l'azzurro batte il francese Alex Muller per 3-6, 6-4, 6-4 in 2h42'. Diventano 5, per ora, gli italiani nel main draw vista la presenza di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia ...

