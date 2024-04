ATP Montecarlo | Jannik Sinner tra allenamenti intensi sulla terra e la passione del tifo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Sono giorni die non solo per. Il n.2 del ranking si sta preparando al meglio delle sue possibilità per farsi trovare pronto all’impatto con larossa. Non semplice passare in pochi giorni dal cemento americano al “lento” monegasco e per lui, cresciuto sui campi veloci, i tempi di adattamento sono di base più lunghi. Per questo arrivano testimonianze di unche sta spingendo non poco sull’acceleratore per sentirsi al meglio sul red carpet. Simone Vagnozzi, assente nella trasferta negli States, è tornato in plancia di comando, dando il cambio a Darren Cahill. Tanto lavoro sugli spostamenti laterali e sul gioco in topspin da fondo, per esaltare le qualità dinel giocare rovescio e dritto “carico”. Il tabellone non ...