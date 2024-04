ATP Montecarlo | infortunio Alcaraz | il forfait può favorire Sinner

(Di domenica 7 aprile 2024)per? È il tema del giorno ain vista dell’inizio del Masters 1000 monegasco. Problema al braccio destro per il tennista spagnolo, numero 3 al mondo, uno dei principali rivali di Janniktanto per il titolo nel Principato quanto per il controsorpasso alla posizione numero 2 al mondo.ha accusato un dolore al braccio ed è stato costretto a interrompere l’allenamento odierno. Lo spagnolo indossa una vistosa fasciatura sull’avambraccio, tra il gomito e il polsino. ATP: duelloper la seconda posizioneosserva. Il tennista italiano dovrà difendere i punti conquistati in semifinale nella passata edizione (360)., invece, non avrà punti da ...

Luca Nardi entra nel tabellone principale dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo . Nel secondo turno delle qualificazioni, l'azzurro batte il francese Alex Muller per 3-6, 6-4, 6-4

Quando gioca Sinner: avversario, orario e dove vedere il prossimo incontro nel Montecarlo Atp - Jannik Sinner si prepara a tornare in campo al Montecarlo Atp dopo la vittoria del Miami Open. Il secondo Master 1000 della stagione è stato vinto in finale contro Dimitrov

Sinner n°1 al mondo nel ranking Atp Sorpasso a Djokovic possibile al Roland Garros, ma il secondo posto è in pericolo - Vittoria del torneo e secondo posto nel ranking Atp per Jannik Sinner che sconfigge Grigor Dimitrov in finale. I 1000 punti conquistati hanno permessoi all'altoatesino di superare Carlos

