Atp Montecarlo 2024 | tabellone | calendario | date | orari | tv

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE BERRETTINI-CARBALLES BAENA 30-30 Prima vincente. 15-30 Troppo corto stavolta Musetti in difesa. 0-30 Profondo, anzi, sulla riga ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE BERRETTINI-CARBALLES BAENA 15-0 Servizio e coppia di dritti. 4-4 Miracolo con la smorzata di rovescio Musetti! Per citare Paolo ... (oasport)

Sinner fissa gli obiettivi: “Punto Roland Garros e le Olimpiadi” - Manca sempre meno per l'esordio di Jannik Sinner sulla terra rossa: tra gli obiettivi dichiarati ci sono il Roland-Garros e le Olimpiadi.tag24

Berrettini vince il torneo Atp di Marrakech: "E' solo l'inizio" - Matteo Berrettini vince il torneo Atp di Marrakech (terra battuta, montepremi 579.320 euro), in Marocco. Il romano 27enne batte in finale lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 7-5, 6-2 in 1h47' conq ...adnkronos

Sinner 2°, la distanza con Djokovic. Berrettini vola: la classifica ATP live - La graduatoria del tennis maschile in tempo reale alla vigilia del prestigioso torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 del 2024: in vetta, nonostante l'eliminazione da Indian Wells e il forfait da Mi ...tuttosport