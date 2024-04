ATP Montecarlo 2024 | Carlos Alcaraz ferma in anticipo l’allenamento con problemi fisici

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024)arriva ae subito c’è qualche problema per il numero 3 del ranking ATP. Il murciano si è infatti dovuto subitore in allenamento prima della fine dello stesso. A causare lo stop una precauzione fisica. Per, infatti, qualche guaio a un avambraccio, quello destro, proprio nel primo giorno di allenamento nel Principato. La foto rilanciata dal giornalista German Abril non lascia spazio a dubbi. Il citato avambraccio è fasciato in maniera molto palese.llega con molestias en la zona del antebrazo derecho al M1000 de. Ya en su primer día de entrenamiento en tierras monegascas tuvo que finalizar la sesión antes de tiempo por precaución. pic.twitter.com/zVlUJKd5SO — Germán R. Abril (@gerebit0) ...