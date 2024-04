Atp Marrakech | vince Matteo Berrettini in meno di due ore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Torna a trionfare, dopo un lunghissimo stop per infortunio, il tennistail torneo Atp 250 di. L'azzurro ha superato in finale lo spagnolo, numero 64 del ranking, Roberto Carballes Baena che era il detentore del torneo.si è imposto in 2 set (7-5, 6-2) al termine di un match durato pocodi due ore. Dopo un primo set equilibrato l'azzurro ha compiuto lo scatto decisivo nel secondo set con il break del 3-1. Perè l'ottavo titolo in carriera. L'ultimo trionfo era stato il Queen's Club Championship 2022.