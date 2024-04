ATP Houston | Ben Shelton prevale su Tiafoe nel derby statunitense | secondo titolo per lui

(Di domenica 7 aprile 2024) Arriva ilin carriera per Ben. Il ventunennefa suo il torneo sulla terra rossa dibattendo nela stelle e strisce il campione uscente Frances: ci vogliono due ore e venti minuti per chiudere la partita sul 7-5 4-6 6-3, conche guadagna così due posizioni in classifica e aggiorna il suo best ranking al numero 14. Nel primo set il binario dell’equilibrio fa fatica a spezzarsi.fa scorrere rapidamente i suoi giochi al servizio, lasciando poco e niente al connazionale (soltanto sette punti complessivi), e per buona parte della sfida fa lo stesso anche. Fino al decimo gioco, dove si ritrova ad annullare un set point, riuscendoci. Ma il numero ...

