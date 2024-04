Atp Estoril 2024 | Hurkacz si prende il titolo in Portogallo | Martinez ko in finale

(Di domenica 7 aprile 2024) Huberttorna al successo e conquista il torneo di. Il tennista polacco ha vinto il suo primo torneo del, sulla terra rossa del, battendo in due set lottati ma sempre controllati, lo spagnolo Pedro, numero 77 del ranking. Il numero 10 al mondo si è imposto col punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e ventotto minuti di gioco, succedendo a Casper Ruud nell’albo d’oro. Nel primo set c’è un’unica palla break concessa nel quarto game, ai vantaggi, e proprio su quella l’iberico viene beffato:gli strappa il servizio, e su questo costruisce la vittoria del primo parziale. Nel secondo set, invece, il break arriva agli albori: nel primo gameva sotto 0-40 e alla terza chance il polacco strappa il servizio al rivale, lo spagnolo ...

