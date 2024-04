ATP Estoril 2024 | Hubert Hurkacz campione in Portogallo | battuto un impotente Martinez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024)graffia per la prima volta sulla terra battuta! Ottavo titolo in carriera, il primo sul rosso: in finale dell’ATP 250 di) batte uno sfinito Pedrocon il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e ventisette minuti di gioco. Sono otto i trionfi in dieci finali disputate: un vero e proprio cecchino. Dopo questa settimana risalirà al numero 8 del ranking ATP. Nel primo set la superiorità diè evidente: il polacco acquisisce il break di vantaggio nel quarto gioco e non lo cede fino alla fine, servendo sette ace e non dovendo fronteggiare neanche una palla break.sembra accusare un po’ di stanchezza dopo le oltre tre ore spese per battere ieri Ruud: lo spagnolo ha un fastidio al ginocchio destro ed è meno reattivo del ...