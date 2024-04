Atp 250 Marrakech 2024 | Berrettini campione | “Molto felice | è solo l’inizio”

Matteo Berrettini vola in finale nell’Atp 250 di Marrakech dopo il successo in semi finale contro Navone (6-7 6-3 6-2). Domani l’ultimo atto contro Carballes Baena. Ecco le sue parole appena finita ... (sportface)

Tennis, Berrettini vince a Marrakech: ottavo trofeo in carriera - Roma, 7 apr. (askanews) – Ottavo trofeto in carriera per Matteo Berrettini, conquistato al “Grand Prix Hassan II” (ATP 250 – montepremi 579.320 euro) sulla terra rossa di Marrakech, in Marocco. Un sor ...askanews

Marrakech, Berrettini torna alla vittoria: l'azzurro batte in finale lo spagnolo Carballes Baena - Matteo Berrettini torna a vincere. Il tennista azzurro, dopo il lungo stop per infortunio, si è imposto al ' Grand Prix Hassan II', torneo Atp 250 di Marrakech, battendo in finale lo spagnolo campione ...sport.tiscali

Berrettini torna al successo dopo quasi due anni dal trionfo nel Queen’s - Sono passati 658 giorni dall’ultima vittoria in un torneo Atp conquistata sull’erba del torneo londinese MARRAKESH (Marocco) - Matteo Berrettini torna a vincere un torneo del circuito Atp. Il successo ...corrieredellosport