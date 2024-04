Atalanta | vincere a Cagliari per tenere il passo della corsa Champions

(Di domenica 7 aprile 2024) La Coppa Italia è per ora alle spalle, davanti c’è la prima “amichevole” – citando Tullio Gritti – contro il Liverpool, ma prima c’è di fronte la missione campionato. L’è di scena domenica (7 aprile ore 18) aper trovare continuità dopo il successo di Napoli che ha interrotto un digiuno di oltre quaranta giorni e rimesso la Dea sui giusti binari per correre verso un posto inLeague. Al momento il quarto è distante 7 lunghezze ed è occupato dal Bologna che ha una gara in più e oggi gioca a Frosinone, il quinto (che potrebbe attivarsi)Roma solo 5, ma sui giallorossi ci sono un paio di partite in meno che vanno recuperate. A maggior ragione con queste condizioni, va da sé che i calcoli si debbanoda parte, pensando solo al proprio percorso. Che sulla carta inizia ...

