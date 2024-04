Atalanta | il caso Bakker Entra nel secondo tempo | ma viene sostituito | 'Così non puoi giocare'

(Di domenica 7 aprile 2024) C`è unin casa. L`esterno non ha mai convinto Gasperini e quest`anno ha disputato davvero un risicato numero di partite....

In seguito al caso Juan Jesus e alla successiva assoluzione di Francesco Acerbi dopo i presunti insulti razzisti al difensore brasiliano, il Napoli ha deciso di rimuovere la patch anti razzismo ... (ilmessaggero)

I giocatori del Napoli si sono messi in ginocchio prima della partita contro l’Atalanta rispolverando il rito nato nel football americano del “taking the knee” contro il razzismo. Una coreografica ... (secoloditalia)

Il tecnico dell` Atalanta Gian Piero Gasperini , intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria per 3-0 contro il Napoli al Maradona,... (calciomercato)

Cagliari-Atalanta, le pagelle dei rossoblù: per Viola un gol che può valere una stagione, Gaetano in difficoltà - Il Cagliari la ribalta dopo la rete di Scamacca al 13’ e con Augello e Viola conquista tre punti che valgono quota 30 in classifica ( QUI LA CRONACA DELLA PARTITA ). Ecco le pagelle dei rossoblù.unionesarda

“Sarebbe stato giusto il pareggio”, Gasperini non digerisce il Cagliari - Una sconfitta clamorosa per Gasperini e i suoi uomini. Contro tutte le aspettative e i pronostici del caso, l'Atalanta è caduta contro il Cagliari per 2-1.footballnews24

L'Atalanta perde a Cagliari, ottima notizia in chiave Champions - I sardi vincono nel finale e in rimonta. I bergamaschi (una partita in meno) hanno due punti di vantaggio sul Napoli che è a mano sette dalla Roma Db Milano 25/02/2024 - campionato di calcio... Leggi ...virgilio