Atalanta | Gasperini | 'Il Cagliari ha avuto più spirito Stanchezza? Sarebbe un alibi'

Il Cagliari vince 2-1 contro l’ Atalanta . Nel finale arriva il gol pesantissimo di Viola , che manda in festa il popolo sardo. Ranieri masterclass. PESANTISSIMO ? All’Unipol Domus partita con squadre ... (inter-news)

E` Gian Piero Gasperini , tecnico dell` Atalanta , a descrivere le insidie della sfida contro il Cagliari: `Partita importante per il campionato.... (calciomercato)

Prosegue la 31ª giornata di Serie A. Alle ore 18:00, all’Unipol Domus, va in scena Cagliari-Atalanta, match assolutamente da non sbagliare per entrambe le formazioni. I padroni di casa occupano la ... (metropolitanmagazine)