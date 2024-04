Assaggiare la carbonnade alla fiamminga a Bruges e riscoprire le Fiandre durante la Triennale Gli indirizzi da non perdere

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 7 aprile 2024) L’occasione per (ri)scoprire la città belga è ladi Arte e Architettura Contemporanea che torna dopo tre anni. Tra arte, sapori ed eventi, ecco qualche spunto per visitare al meglio la perla delle. LadiSpaces of possibility. È il tema della quartadiche dal 13 aprile al 1° settembre prenderà forma in città. 12 instzioni artistiche temporanee en plein air, un unico fil rouge: scoprire la destinazione-gioiello dellecon occhi diversi. Le curatrici, Shendy Gardin e Sevie Tsamp, hanno selezionato alcuni tra i luoghi meno conosciuti tra il centro storico, Weste Zeebrugge, come location di instzioni. L’obiettivo? Andare oltre ...