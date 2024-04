Ascolti tv | quanto ha fatto la terza puntata con Lucia Ferrari eliminata

(Di domenica 7 aprile 2024) Parliamo dihaladel Serale della 23esima edizione di Amici? La, che ha visto la singola eliminazione della ballerina(del team Lorella Cuccarini – Emanuel Lo) ha3.781.000 telespettatori pari al 25% di share. Su Rai1 il ritorno de I Migliori Anni con Carlo Conti ha3.077.000 telespettatori pari al 20,2% di share. Amici 23,1^: 3.768.000 telespettatori, pari al 26,7% di share 2^: 3.736.000 telespettatori, pari al 27,3% di share 3^: 3.781.000 telespettatori, pari al 25% di share “Viviamo in un momento in cui il bacino televisivo ...

Ascolti 6 aprile, Amici contro I Migliori Anni: Maria e Carlo di nuovo rivali - I programmi andati in onda ieri sera, 6 aprile Vediamo insieme, prima di scoprire gli Ascolti tv del 6 aprile, qual è stata l’offerta televisiva alla ...lanostratv

Ascolti tv e dati Auditel sabato 6 aprile: Amici batte il ritorno de I Migliori Anni, Don Camillo sul podio - Gli Ascolti tv della prima serata di sabato 6 aprile sorridono a Mediaset. I dati Auditel vedono trionfare ancora ‘Amici‘ su Canale 5, davanti al ritorno de ‘I Migliori Anni‘ su Raiuno. A completare i ...informazione

Ascolti tv: chi ha vinto tra "Amici" e la prima puntata de "I migliori anni" con Carlo Conti - Oltre ad Amici e I migliori anni, su Rai2 era in programma F.B.I, su Rai3 Todo Modo. Rete4 ha offerto Don Camillo, Italia1 Kung fu panda 3, La7 In altre parole e su Tv8 sono andati in onda prima Bruno ...today