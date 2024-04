ASCOLTI TV 6 APRILE 2024 | CALA AMICI 25% | I MIGLIORI ANNI 20 | 2% TRAINATO DA AFFARI TUOI 29 | 4% DON CAMILLO 5 | 6%

(Di domenica 7 aprile 2024) ITV 6• Sabato • Il Caffè – x Tg1 – x 1Mattina in Famiglia – 1179 22.60 + 986 22.40 Buongiorno Benessere – 907 20.20 Origini + Linea Verde Discovery – x + x Linea Verde Life – x Tg1 – x Linea Verde Sentieri – 1805 13.99 Passaggio a Nord Ovest – 1139 10.95 A Sua Immagine – 835 9.02 + 774 9.09 ItaliaSì! – 1057 12.43 + 1370 15.11 L’Eredità Weekend – 2227 21.17 L’Eredità Weekend – 3542 26.78 Tg1 – x– 5465 29.41I– 3077 20.22 Ciao– x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x X-Style – x Wild Romania – x Asia Inesplorata – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – 2629 19.89 Endless Love – 2228 22.11 Verissimo – 1716 20.49 Verissimo: Giri di Valzer – 1647 18.64 Avanti un ...

Maria De Filippi - Amici 2024 (US Fascino) Nella serata di ieri, Sabato 6 aprile 2024 , su Rai1 il ritorno de I Migliori Anni ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Amici ha ... (davidemaggio)

Maria De Filippi - Amici 2024 (US Fascino) Nella serata di ieri, Sabato 6 aprile 2024, su Rai1 il ritorno de I Migliori Anni , in onda dalle 21:36 alle 00:24, ha conquistato 3.077.000 spettatori ... (davidemaggio)

ASCOLTI tv sabato 6 APRILE: chi ha vinto tra il Serale di Amici 23 e I migliori Anni - Gli ASCOLTI tv della prima serata di ieri, sabato 6 APRILE 2024: chi ha vinto tra il Serale di Amici 23, in onda su Canale 5, e la prima puntata de I migliori ...fanpage

Disforia di genere, lo psichiatra Tonioni: "I medicinali non bastano. L’ascolto resta prioritario” - Lo specialista del Gemelli: “Serve un approccio multidisciplinare. Non demonizzo il ricorso ai farmaci, ma vanno usati solo in certi casi" ...quotidiano

Makari, anticipazioni 7 APRILE 2024/ Replica 1a puntata: Saverio tormentato da una scomparsa misteriosa - Su Raiuno torna Makari con la replica della prima puntata della prima stagione, anticipazioni del 7 APRILE 2024: Saverio ritorna a ...ilsussidiario