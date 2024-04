ASCOLTI TV 6 APRILE 2024 | CALA AMICI 25% | I MIGLIORI ANNI 20 | 2% TRAINATO DA AFFARI TUOI 29 | 4% | DON CAMILLO 5 | 6%

(Di domenica 7 aprile 2024) ITV 6• Sabato • Il Caffè – 128 7.50 Tg1 – 962 19.60 1Mattina in Famiglia – 1179 22.56 + 986 22.35 Buongiorno Benessere – 907 20.14 Origini + Linea Verde Discovery – 912 16.57 + 1315 17.71 Linea Verde Life – 2172 19.77 Tg1 – 3782 27.35 Linea Verde Sentieri – 1805 13.99 Passaggio a Nord Ovest – 1139 10.95 A Sua Immagine – 835 9.02 + 774 9.09 ItaliaSì! – 1057 12.43 + 1370 15.11 L’Eredità Weekend – 2227 21.17 L’Eredità Weekend – 3542 26.78 Tg1 – 4165 26.10– 5465 29.41I– 3077 20.22 Ciao– 610 11.82 Prima Pagina Tg5 – 443 17.40 Tg5 – 900 17.80 X-Style – 540 10.20 Wild Romania – 354 7.70 Asia Inesplorata – 459 10.70 Forum (R) – 1165 16.35 Tg5 – 2434 ...

Ascolti TV 6 aprile : chi ha vinto la serata tra il Serale di Amici 23 in onda su Canale 5 e I Migliori Anni trasmesso su Rai 1? ecco i dati auditel . Ascolti TV 6 aprile , Serale di Amici 23: dati ... (blogtivvu)

Maria De Filippi - Amici 2024 (US Fascino) Nella serata di ieri, Sabato 6 aprile 2024, su Rai1 il ritorno de I Migliori Anni , in onda dalle 21:36 alle 00:24, ha conquistato 3.077.000 spettatori ... (davidemaggio)

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, Sabato 6 aprile 2024 ? Ecco di seguito i dati Auditel e l’ analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset ... (superguidatv)

