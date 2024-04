Ascoli | serve il colpaccio Una vittoria per crederci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024), adesso o mai più. Il confronto con il forte Venezia di Vanoli è sicuramente il genere di appuntamento meno indicato per provare a rialzarsi dopo una sconfitta pesante come quella di La Spezia, ma gli uomini di Carrera dovranno tornare a battere un colpo importante se davvero intendono restare in corsa per la salvezza. La settimana che ha condotto i bianconeri al duello ha implicato attente valutazioni sia in tema di approccio mentale sia sotto il mantenimento di un certo livello di aggressività e concentrazione per tutti i 90’. A meno sette partite dalla fine il destino e il futuro del Picchio restano ancora appesi ad un filo.la scintilla. C’è bisogno del successo. Eadesso. Altri esiti non aiuteranno affatto nel riaccendere le speranze. I risultati arrivati dagli altri campi nella giornata di ieri potrebbero avere ...