Arsenico nel riso? Con questo trucco lo elimini al 90% | provalo

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 7 aprile 2024) La questione dell’nelche portiamo in tavola è molto sentita dalle persone, perché il metallo è pericoloso per la salute. Purtroppo sempre più test e analisi dimostrano che nelche mangiamo tutti i giorni sono presenti tracce di metalli pesanti, comee Cadmio, e anche di pesticidi. Cn unsemplice possiamo eliminare le tracce didal– InformazioneOggi.itAlcuni hanno l’abitudine di sciacquare ilprima di metterlo in acqua bollente, ma questa pratica non è sufficiente a eliminare le tracce di. Ecco ilche rende ilche mangi più sicuro, fai così e togli tutto l’L’è una sostanza ...