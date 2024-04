(Di domenica 7 aprile 2024) Ciampino. In fuga dalla Colombia dal novembre del 2022 èin ambitoper reati in materia die possesso di: la Polizia di Stato arresta un 50enne colombiano. Polizia – Foto repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Gli investigatori della Polizia di Stato del Commissariato Marino sono intervenuti in Via Alessandro Guidoni, presso una struttura ricettiva, per la segnalazione della presenza di un uomo, colombiano di 50 anni, colpito da un mandato di cattura. Gli agenti, una volta rintracciato l’uomo, lo hanno identificato e, a seguito di ulteriori accertamenti presso i propri uffici, hanno accertato che lo stesso era gravato da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità colombiane nel novembre del 2022, dovendo espiare una ...

Il Financial Times svela 29 file che aggiornano la dottrina militare di Putin. Si abbassa la soglia per l’utilizzo di testate tattiche (ilsole24ore)

Telegram , il nuovo modo per poter acquistare (senza pressioni e molta tranquillità) armi , documenti , passaporti e molto altro acquistare documenti falsi, passaporti, armi e molto altro è fin troppo ... (cityrumors)

Le Armi non fanno la pace. I bambini lo sanno, e noi - Lettere diverse e forti su uno stesso tema. E la consapevolezza di un piccolo di dieci anni «Nonna, quanta guerra.Toccherà farla anche a me...». No, mille volte no ...avvenire

Il mercato delle Armi italiano è in crescita: e con sempre meno controlli - Presentata in Parlamento il report annuale: le esportazioni crescono per più di un miliardo di euro, anche verso Arabia, Turchia e Ucraina, nonostante ...fanpage