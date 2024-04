Arezzo | domenica con vista playoff Le scelte di Indiani a centrocampo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) È unadiversa, di attesa. L’osserverà interessato le sfide odierne del proprio girone dopo la rifinitura di stamani che servirà a limare gli ultimi dettagli indella gara di domani contro la Lucchese in trasferta, con calcio d’inizio alle 20.45. In palio ci sono punti pesanti per la corsa a un posto ai, con gli amaranto forti di quattro punti di vantaggio sui rossoneri ma che hanno visto ridursi a soli tre punti il distacco dalla prima esclusa dagli spareggi promozione. La squadra divuole subito mettersi alle spalle la sfortunata sconfitta di sabato. Servirà ritrovare la via del gol, persa contro la Juventus Next Gen nonostante le nitide occasioni costruite. Per questo motivo, difficilmente il tecnico rinuncerà ai suoi quattro giocatori offensivi: Gaddini a ...