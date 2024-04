Appello ai moderati Il piano di Tajani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) "Si registrano le prime importanti adesioni all’rivolto ai movimenti civici di ispirazione cristiana, liberale, riformista, europeista a convergere alle elezioni europee nel sostegno all’unica lista centrista e moderata che è espressione dei valori del Partito popolare europeo, quella con il simbolo Ppe-Forza Italia-Berlusconi". È quanto fa sapere FI. "Ai primi firmatari, Antonio(in foto), vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, e Claudio Scajola, sindaco di Imperia e promotore di un’importante esperienza civica, si uniscono autorevolissime figure di amministratori e leader di movimenti civici espressione del buon governo dei territori, in nome degli stessi principi e degli stessi ideali", si legge ancor in una nota. Si tratta dei sindaci di Venezia, Luigi Brugnaro, Arezzo, Alessandro Ghinelli, che si candida come ...