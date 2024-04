Api | i progetti per farle tornare in città

(Di domenica 7 aprile 2024) Da Parigi a New York a Milano, si moltiplicano idi apicoltura urbana. Per salvare i preziosi insetti dal crollo del numero di esemplari causato dall'aumento di inquinanti e agrofarmaci

Approvata oggi dalla Giunta capitolina una memoria, presentata dall’assessore alla Cultura Miguel Gotor, nella quale vengono individuati gli indirizzi per il 2024 per la valorizzazione e il sostegno ... (italiasera)

Far tornare le api in città - Da Parigi a New York a Milano, si moltiplicano i progetti di apicoltura urbana. Per salvare i preziosi insetti dal crollo del numero di esemplari causato dall'aumento di inquinanti e agrofarmaci ...wired