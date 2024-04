Antonio Tajani | “Siamo favorevoli alla difesa unica europea | dobbiamo far contare di più l’Europa nella Nato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) “Vittoria candidato filo putiniano in Slovacchia?è forte, io mi auguro sempre che vincano gli europeisti ma bisogna sempre rispettare le votazioni dei popoli europei. Noiagli Stati Uniti d’Europa e all’elezione diretta,fare passi in avanti per fardi più il continente”. Così il ministro degli Esteri,, entrando all’hotel Ergife per parteciparepresentazione della nuova segreteria di FI Roma. “Se PPE e Conservatori riusciranno a trovare una quadra su Von Der Leyen? Le maggioranze in Italia sono una cosa, in Europa altro perché non ci sono solo gli italiani. Il PPE è il primo partito europeo. Quindi, dovrà essere proposto un rappresentante del ...