Antonio Socci | come sono lontani i fedeli dai vertici della Chiesa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Ci manca la Dc? Venerdì scorso Repubblica aveva un titolo sorprendente: «Gli italiani e la nostalgiaDc. Caccia al 37% di elettorato cattolico». L'articolo partiva da un «rapporto curato da Quorum per Demos» (quest'ultimo è un gruppetto di cattolici di sinistra - vicini alla Comunità di S. Egidio - che orbita attorno al Pd). Da tale rapporto risulta che per il 37% degli italiani «c'è bisogno di un partito che sostenga i valori cristiani e cattolici». È un dato che fa impressione perché equivale alla percentuale storica di voti che aveva la Dc. Paolo Ciani - il segretario di Demos che la Schlein ha voluto vicecapogruppo del Pd alla Camera - immagina di fare lui questo partito cattolico dentro la coalizione di sinistra. Sennonché il suo gruppetto è irrilevante, è uno dei tanti minuscoli cespugli che ruotano attorno al Pd. Mentre la gran parte di quel 37% per ...