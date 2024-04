(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo una settimana di pausa forzata, questa settimanatorna con una Top: quali sono, a nostro parere, i? Scopriamolo insieme Dopo una settimana di ferie,è tornata come rubrica fissa della domenica, pronta ad allietarvi le prime ore di questa giornata di riposo per tanti, purtroppo non per tutti. Abbiamo dedicato una puntata speciale al defunto (ancora non ci crediamo) Akira Toriyama, genio creatore di Dragon Ball, la trovate cliccando qui, e poi ci siam presi una settimana per riprenderci, festeggiare a suon di ciauscolo (se non sapete cosa sia… male male) e riprendere ...

Anime Breakfast TOP: i cinque migliori Anime shonen degli ultimi anni - Questa settimana Anime Breakfast torna con una Top: quali sono, a nostro parere, i cinque migliori Anime shonen degli ultimi annituttotek

15 of the most iconic Anime dishes every fan should try - Food in Anime is a reflection of authentic Japanese cuisine and has been tempting audiences for decades now. Anime characters loving a certain type of dish is often considered as their personality ...msn

That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 3 - That Time I Got Reincarnated as a Slime season three is based on a light novel series written by Fuse and illustrated by Mitz Vah and its manga adaptation by Taiki Kawakami. The Anime series is ...animenewsnetwork