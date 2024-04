“Animali da biblioteca“ | 12 mascotte per conquistare nuovi frequentatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Parte oggi la campagna di promozione dellacon 12, che sono state realizzate e scelte per rilanciare in modo divertente i servizi offerti dal sistema sestese. Servizi che, dopo gli anni difficili del Covid, sono ripartiti con novità e varie attività organizzate. La campagna comunicativa si chiama “da“ e può contare su 12 manifesti che verranno affissi nei luoghi strategici della città, per avvicinare la cittadinanza al mondo della sala di lettura. Dodici banner che saranno caratterizzati ogni volta da un animale diverso, disegnato con uno stile fumettistico e da un claim, sempre nuovo e intrigante. "Una divertente e simpatica iniziativa che vuole attirare i riflettori della cittadinanza su un’importantissima realtà del territorio – spiega l’assessore alla Cultura Luca Nisco –. Un ...