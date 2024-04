Andrea Purgatori | la perizia | “Morto per un’infezione al cuore Si poteva curare con un antibiotico”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Roma, 7 aprile 2024 – Un'endocardite infettiva è la causa della morte del giornalista. Lo ha stabilito ladella Procura di Roma disposta lo scorso 21 marzo dal giudice per le indagini preliminari che, durante l'incidente probatorio, aveva affidato l’incarico ai periti. L’esito sulla causa del decesso del giornalista scomparso lo scorso luglio,delle strutture interne del, è stato anticipato oggi da Repubblica., disposta lasulle cause della morte. Quattro indagati per omicidio colposo L’infezione alLa malattia aldinon è stata mai diagnosticata ma sarebbe stata possibile debellarla con una efficace cura ...