Andrea Purgatori | arriva la perizia dei medici della procura di Roma | «Fatale l’infiammazione al cuore»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 aprile 2024) Errori, tanti, troppi, che avrebbero avuto un effetto domino sulla vita di, giornalista e conduttore televisivo morto alo scorso 19 luglio. A uccidere il cronista è stata unaendocardite infettiva. Una malattia che non gli è mai stata diagnosticata e che proprio senza quella diagnosi l’ha portato alla morte. Per salvaresarebbe bastata una efficace cura antibiotica. Questa la relazione finale deilegali incaricati dalladi(l’aggiunto Sergio Colaiocco e il pm Giorgio Orano) per capire le cause del decesso. Un errore, spiega Repubblica, anzi un doppio errore che ha ridotto la sua aspettativa di vita. Sulle condizioni di, paziente oncologico, ...