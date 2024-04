Anche etichette di olio pugliese fra le premiate dell’Ercole Olivario Trentaduesima edizione

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 7 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Sono stati proclamati ieri in Umbria, a Perugia, presso l’Auditorium di San Francesco al Prato, alla presenza dell’Onorevole Emanuele Prisco, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni, i vincitori della XXXII, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane, organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, Agenzia ICE, il sostegno di UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano, Italia Olivicola e del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di Ricerca ...