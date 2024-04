Amine Hafsa | il Tiktoker fermato per droga risponde ai carabinieri | “ho più di 200mila follower”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Pubblicato il 7 Aprile, 2024 Tra i detenuti durante l'azione contro lo spaccio dia Tor Bella Monaca è stato individuato il giovane influencer di TikTok Amin Mohamed, noto con gli pseudonimi dio Hafsus21. Questo quartiere, tra i più complessi di Roma, ha visto l'intervento delle forze dell'ordine nella mattinata del 3 aprile. Il ventenne, di origini italo-tunisine, è stato catturato per il commercio di sostanze stupefacenti e sarà processato in procedimento abbreviato oggi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giovane spacciatore era stato individuato dall'occhio vigile degli agenti sotto copertura. Al momento del riconoscimento, ha cercato di sbarazzarsi della, gettandola in una siepe prima di fuggire in auto. Tuttavia, tali manovre sono risultate infruttuose poiché gli agenti lo