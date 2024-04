Amine Hafsa arrestato a Roma durante un blitz antidroga

C’è anche il giovane TikToker Amin Mohamed Hafsa – conosciuto come Amine o Hafsus21 – tra gli arrestati durante il blitz anti-droga a Tor Bella Monaca, uno quei quartieri più difficili di Roma . Le ... (ilfattoquotidiano)

Arrestato il trapper e tiktoker Amine Hafsa : il ragazzo è risultato in possesso di sostanze stupefacenti durante un blitz anti droga a Roma. Arrestato Amine Hafsa in un’operazione anti droga a Roma ... (ilcorrieredellacitta)

Rapina una farmacia con un fucile da sub a Tor Bella Monaca: voleva una siringa - Entra in farmacia a volto scoperto e armato di un fucile subacqueo. Minaccia i cassieri, si fa consegnare una siringa e una confezione di soluzione fisiologica e poi scappa a bordo di una Fiat Uno di ...fanpage

Baby Touchè minaccia Del Debbio: «Non mi toccare, io alle elementari già rubavo». Chi è e cosa è successo - Lite furiosa all'ultima puntata di "Dritto e Rovescio" tra il conduttore Paolo Del Debbio e l'ospite Baby Touchè, trapper padovano di origini marocchine. Il giovnae ha ...ilgazzettino

Schianto in Ferrari a 200 all’ora, morta la modella ucraina Anna Kraevskaya insieme al dj Style Q - Incidente in Ferrari a 200 all’ora, la seconda vittima è la modella ucraina Anna Kraevskaya È Anna Kraevskaya, modella ucraina residente in Svizzera di soli 21 anni, la seconda vittima dell'incidente ...youmedia.fanpage