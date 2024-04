Amici Serale | chi è stato eliminato nella puntata di sabato 6 aprile

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di domenica 7 aprile 2024) Si è riaperto il sipario sul palco deldi, che ha regalato nuove emozioni agli appassionati telespettatori del talent show con la terzaandata in ondasu Canale 5. I giovani talentuosi si sono messi ancora una volta in gioco dimostrando le loro abilità, ma in questa occasione soltanto uno di loro ha dovuto abbandonare per sempre la scuola. Non sono mancati momenti di tensione che, più degli altri sabati, hanno fatto discutere i coach, suddivisi nelle squadre di: Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e Raimondo Todaro ed Anna Pettinelli. A contribuire con i loro pareri come sempre i giudici, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré, che hanno regalato anche un breve spazio di show. Terzadi ...