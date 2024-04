(Di domenica 7 aprile 2024) È appena terminata la secondadiil fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Confermatissimi in giuria Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. La squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è formata dai cantanti Holden e Petit e dai ballerini Dustin e Marisol. La squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo è composta dai cantanti Mida e Sarah e dai ballerinie Sofia. La squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è formata dai cantanti Martina e Lil Jolie e dalla ballerina Gaia. Dopo i saluti di rito questa nuovadiè entrata subito nel vivo con l’ingresso di Michele, Giuseppe e poi di Malgioglio con uno dei suoi inconfondibili look. Questa sera, diversamente dalle precedenti puntate, solo un allievo ...

Anna Pettinelli - Amici 2024 Continua su Canale 5 il Serale di Amici 2024 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto ... (davidemaggio)

Lucia, Sofia e Lil Jolie sono le tre artiste di Amici eliminate provvisorie e mandate al ballottaggio per l'eliminazione finale nella puntata del 6 aprile. Una tra queste ha lasciato il programma ... (fanpage)

Anna Pettinelli - Amici 2024 Continua su Canale 5 il Serale di Amici 2024 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto ... (davidemaggio)

Amici Serale terza puntata 6 aprile: eliminato e la videochiamata a sorpresa - Nella terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, quella in onda sabato 6 aprile, per la prima volta in questa stagione c'è stata una sola eliminazione. Ancora una volta, però, è toccato a ...msn

Amici 23, terza puntata del serale: eliminata Lucia Ferrari - Nella terza sfida, Anna ha voluto riprovarci ancora ... Sfida annullata perché Michele non sapeva chi votare. La puntata di Amici è proseguita con Lil Jolie che ha sfidato Holden. Quest’ultimo si è ...isaechia

Amici, la terza puntata del serale. DIRETTA - Ieri è stata registrata la terza puntata del Serale, che andrà in onda sabato. Quali sorprese ci riserverà il prossimo appuntamento con gli allievi della scuola di Amici Se siete troppo curiosi… ...informazione