Amici 2024 | riassunto 6 aprile | Lucia eliminata | Sofia e Lil Jolie restano nella scuola

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 7 aprile 2024) La terza puntata del Serale didi Maria De Filippi, andata in onda in prima time su Canale 5 sabato 6, ha visto gli allievi dellasfidarsi in nuove avvincenti sfide.nonostante avesse dato il meglio di sé è stata, ed ha lasciato definitivamente ladel talent. Nel corso della prima manche a sfidarsi sono stati gli allievi di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e quelli del team composto da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.terza puntata del Serale diLa terza puntata del Serale di, che è andata in onda in prima serata su Canale 5 sabato 6, ha riservato agli amanti del reality show condotto e ideato da Maria De Filippi grandi ...