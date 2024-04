(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo lo 0-1 di Scamacca, Augello e Viola regalano i tre punti ai sardi.vittoria inper ildi Claudio Ranieri, che batte per 2-1 l'e guadagna tre punti importantissimi in chiave salvezza. Al momentaneo vantaggio degli orobici, siglato da Scamacca, rispondon

MXGP Sardegna, Prado è inarrestabile. MX2: de Wolf vince ancora, Adamo perde terreno - Lo spagnolo continua a dominare in top class: quinta manche vinta su sei disputate. Solo Gajser sembra reggere il ritmo. Nella classe cadetta l'italiano, campione in carica, vive una qualifica sfortun ...gazzetta

Altra rimonta del Cagliari, battuta 2-1 l'Atalanta - CAGLIARI - Altra vittoria in rimonta per il Cagliari di Claudio Ranieri, che batte per 2-1 l'Atalanta e guadagna tre punti importantissimi in chiave salvezza. Al momentaneo vantaggio degli orobici, si ...laprovinciacr

Tiro con l’arco, quattro medaglie per l’Italia ad Antalya - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – L’esordio all’aperto della Nazionale olimpica di tiro con l’arco è un successo: gli azzurri tornano da Antalya, dove hanno disputato lo “Spring Arrows”, con ...quotidianodelsud