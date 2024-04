Altra rimonta del Cagliari | battuta 2-1 l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 7 aprile 2024)(ITALPRESS) –vittoria inper ildi Claudio Ranieri, che batte per 2-1e guadagna tre punti importantissimi in chiave salvezza. Al momentaneo vantaggio degli orobici, siglato da Scamacca, rispondono prima Augello e poi, nel finale, Viola, che regala il successo ai sardi. La prima occasione della gara ce l’ha, dopo sei minuti, con Ederson, che si muove bene tra le linee e calcia dal limite: pallone di poco alto. Solo un messaggio alda parte dei nerazzurri, che al 13? trovano la rete del vantaggio: indisturbato sulla sinistra Lookman che mette il cross basso per Scamacca, bravo a sfuggire a Dossena e mettere in porta l’1-0. Ilaccusa il colpo ma non si chiude dietro e anzi alza il ...