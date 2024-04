Altini | l’alfiere del centrodestra | Pronti a prenderci il Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) E stato il consigliere regionale Diego Petrucci a sintetizzare le ragioni della corsa dela San Miniato, in modo unitario e con un candidato sindaco che ha le caratteristiche per rappresentare la coalizione: Michele, il capogruppo di Forza Italia che nel 2019 riuscì a portare per la prima volta il Pd al ballottaggio. E che stavolta è in corsa per vincere. "Le carte in regola le abbiamo – ha detto Petrucci, davanti ai massimi esponenti della coalizione seduti a fianco di–. E Micheleio l’ho voluto con forza". "Non potevamo accettare soluzioni – ha aggiunto – con le quali dovevamo far finta di non esserci, senza i nostri simboli. Noi vogliamo esserci ed abbiamo la caratteristiche per ambire al governo di questoche vuole voltare pagina: il fallimento ...