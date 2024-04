Altafini | «A Napoli sono diventato core ‘ngrato ma la verità è che la società mi scaricò»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 7 aprile 2024)intervistato da La Stampa, a firma Antonio Barillà. «Andai alcon Sivori, amico mio nonostante le maldicenze. Gli dissi “Fai tu il re, basta che mi fai segnare”». Adivenne idolo…«La gente mi amava e volevano darmi la fascia di capitano: dissi no affinché la prendesse Juliano, più portato. Poi, a 34 anni,mi fecero un contratto a gettone con svincolo a fine stagione: pensavano fossi finito, invece segnai 10 gol ed ebbi cinque offerte. Loro non fecero nulla per trattenermi e io scelsi la Juve per rigiocare la Coppa dei campioni: quando con un gol feci fuori ildalla lotta scudetto diventai’ngrato. Ingiusto». Nacquero i gol alla…«Stare in panchina non era bello, non c’erano le rotazioni di oggi, ma alla Juve, subentrando, sapevo essere ...