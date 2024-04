Alluvione in Toscana | fino al 2 maggio agevolazioni per pagamento forniture energetiche

(Di domenica 7 aprile 2024) Sono state prorogateal 2letariffarie relative alla fornitura di energia per le popolazioni colpite dagli eventi meteorologici eccezionali del novembre 2023. La Regionericorda che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha di recente approvato la deliberazione 50/2024 che estende a 6 mesi – dunqueal 2– la sospensione dei termini didelle fatture relative alledi energia elettrica, gas e servizio idrico integrato (comprese le fatture relative a allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura e subentro delle utenze) a partire dal 2 novembre 2023. Con la stessa delibera è stata inoltre disposta, al termine del periodo di sospensione, la possibilità di ...

Il governo ha presentato un emendamento al nuovo decreto-legge PNRR, il DL n. 19/2023, per stanziare 66 milioni di euro utili alla ricostruzione in corso nei comuni della Toscana colpiti d alle ... (secoloditalia)

Firenze, 27 marzo 2024 – Arrivano 66 milioni per i territori della Toscana colpiti dall' Alluvione di novembre scorso e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il finanziamento, secondo ... (lanazione)

Sono state prorogate fino al 2 maggio 2024 le agevolazioni tariffarie relative alla fornitura di energia per le popolazioni colpite dagli eventi meteorologici eccezionali del novembre ... (firenzepost)

Ravenna. Alluvione: intervento di recupero della scuola di fornace Zarattini grazie alle donazioni - Alluvione: intervento di recupero della scuola di fornace Zarattini grazie alle donazioni dei lettori del Corriere della Sera e dei telespettatori del TG LA7 e a Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna e ...lamilano

I danni dell’Alluvione. Ecco i fondi della raccolta per Quarrata e Montale - All’idea di fare un concerto per le comunità colpite dalla devastante Alluvione di novembre scorso, partita da Piero Pelù, Fiorella Mannoia e Stefano Massini, e organizzato dal "Comitato Toscana and ...lanazione

Toscana & Friends, il ricavato per ricostruire alcune strutture a Campi, Quarrata, Prato e Montale. Ecco quali - Ecco dove è stato deciso di devolvere i circa 69mila euro raccolti grazie al concerto di beneficienza dopo l'Alluvione del 2 novembre ...intoscana